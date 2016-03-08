وزير النفط الكويتي: لن نجمد الإنتاج إلا بإجماع المنتجين

أعلن وزير النفط الكويتي بالوكالة، أنس الصالح، أن بلاده لن تلتزم بأي تجميد عالمي لمستويات إنتاج النفط إلا إذا اتفق عليه جميع كبار المنتجين بمن فيهم إيران.

وأضاف الوزير الكويتي بتصريحات صحافية أنه في حال لم ينضم جميع المنتجين لاتفاق تجميد الإنتاج، ستقوم الكويت بالإنتاج بأقصى طاقاتها وبيع كل إنتاجها.

ومن جهته، أكد رئيس مؤسسة البترول الكويتية، سعي بلاده لزيادة إنتاجها الحالي البالغ 3 ملايين برميل يوميا بواقع 150 ألف برميل، مؤكدا استثمار المؤسسة أكثر من 34 مليار دينار خلال 5 سنوات في الصناعة النفطية.

يأتي هذا بعد اتفاق السعودية وروسيا، وهما أكبر مصدرين للنفط في العالم، على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير الماضي لدعم الأسعار إذا اتفقت الدول الأخرى على المشاركة في أول اتفاق نفطي عالمي منذ 15 عاما.