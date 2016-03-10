تأجيل اجتماع منتجي النفط في أميركا اللاتينية

قال وزير النفط الإكوادوري كارلوس باريخا إنه تم تأجيل اجتماع لمنتجي النفط في أميركا اللاتينية الهدف منه توحيد المنطقة في دعم تجميد مستويات الإنتاج، أو أي إجراءات أخرى لتعزيز الأسعار، بعدما كان مقررا عقده يوم الجمعة بسبب صعوبات تتعلق بجداول الأعمال.



وكان هذا الاجتماع سيسبق اجتماعا محتملا لمنتجي النفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وخارجها في روسيا هذا الشهر. لكن الوزير الإكوادوري قال إنه "من غير المرجح عقده قبل نهاية الشهر".



وقال الوزير لـ "رويترز" في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء: "إحدى المشكلات تكمن في أن جداول أعمال الوزراء معقدة للغاية. أعتقد أنه قد يعقد في نهاية مارس أو مطلع أبريل".



وكان من المفترض أن يشارك في اجتماع كيتو يوم الجمعة مصدرو النفط الرئيسيون في المنطقة، وهم فنزويلا وكولومبيا والإكوادور والمكسيك.



وتعد هذه أول بادرة مهمة على أن كولومبيا والمكسيك وهما من منتجي النفط غير الأعضاء في "أوبك" ستشاركان في الجهود الرامية لدعم الأسعار التي تأثرت كثيرا جراء مخاوف متعلقة بتخمة المعروض العالمي.