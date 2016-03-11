تراجع الدولار يعيد النفط لمستويات فوق 40 دولاراً

صعدت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بدعم من استثمارات جديدة وتراجع الدولار الذي يقلل من تكلفة الوقود على المستوردين، الذين يستخدمون عملات أخرى، لكن بعض المحللين حذروا من أن صعود الأسعار قد لا يدوم طويلا في ظل استمرار تخمة المعروض العالمي.

وبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 40.70 دولار للبرميل بارتفاع 65 سنتاً عن سعر التسوية السابقة.

وبحلول الساعة 07:49 بتوقيت غرينتش بلغ سعر الخام الأميركي في العقود الآجلة 38.64 دولار للبرميل بزيادة 80 سنتا أو أكثر من 2%، عن سعره عند الإغلاق السابق.

وقال متعاملون إن معظم الدعم الذي تلقته أسعار النفط جاء من صعود اليوان الجمعة لأعلى مستوياته منذ بداية 2016، مع تراجع الدولار أمام عملات رئيسية أخرى. وكانت العملة الأميركية قد هبطت بالفعل أمس الخميس عقب إعلان البنك المركزي الأوروبي تيسير سياسته النقدية.

ويدعم انخفاض الدولار أسعار النفط، نظراً لأنه يقلل من تكلفة الخام المقوم بالعملة الأميركية على دول مثل الصين بما قد يعزز الطلب على الوقود.

وذكر متعاملون أن أسعار النفط وجدت دعماً أيضا في ضخ الصناديق أموالا في أسواق الخام، غير أن بعض المحللين حذروا من أن موجة صعود الأسعار قد تكون قصيرة الأمد مع استمرار تخمة المعروض العالمي، خاصة أن عقد اجتماع بين كبار المنتجين لتنسيق تجميد مستويات الإنتاج يبدو أمراً مستبعداً نظرا لأن إيران لن تلتزم بالحضور.