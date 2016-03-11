رغم ظروف الحرب..عدن تعلن استعدادها لتكرير النفط للشركات

قالت شركة مصافي عدن، الخميس، إنها مستعدة لتقديم خدمات تكرير النفط الخام للشركات البترولية المحلية والأجنبية، مع إمكانية شراء المصفاة لبعض المشتقات النفطية الناتجة عن عملية التكرير بحسب الأسعار العالمية لتغطية السوق المحلية.

وقال المكتب الإعلامي للشركة في بيان صحافي إن "هذا التحرك يأتي لضمان تدفق النفط بما يضمن استمرار عمل المصفاة".



وأضاف البيان أن ظروف الحرب وتوقف عمل حقول النفط في مأرب والمسيلة بحضرموت أدى إلى توقف تدفق النفط الخام إلى المصفاة.



ويعتمد اليمن على مصفاة عدن التي أنشئت عام 1954 ومصفاة مأرب. وتكرر مصفاة عدن 90% من حاجات السوق المحلية من المشتقات النفطية أو حوالي 150 ألف برميل يوميا، بينما تقوم مصفاة مأرب بتكرير 10 آلاف برميل في اليوم، لتغطية جزء من احتياجات السوق المحلية فيما تصدر 70 ألف برميل يوميا.