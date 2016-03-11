وكالة الطاقة: هبوط أسعار النفط ربما بلغ منتهاه

قالت وكالة الطاقة الدولية، إن أسعار النفط وجدت دعماً في إجراء محتمل بشأن الإنتاج، وتعطل إمدادات في العراق ونيجيريا والإمارات، فضلاً عن علامات انخفاض المعروض من خارج "أوبك" واستقرار توقعات نمو الطلب وتراجع الدولار.

وأبقت الوكالة على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2016 دون تغيير، عند 1.17 مليون برميل يومياً أو 1.2%. مستبعدة أن يؤثر أي إجراء يتخذه المنتجون على ميزان العرض والطلب كثيراً في النصف الأول من 2016، بحسب ما نقلته "رويترز".

ورفعت وكالة الطاقة توقعاتها لتراجع إنتاج النفط من خارج "أوبك" إلى 750 ألف برميل يومياً في 2016، مقابل 600 ألف برميل يومياً في تقرير الشهر الماضي.

وفيما تتوقع الوكالة انخفاض الإنتاج الأميركي بواقع 530 ألف برميل يومياً في 2016، أبدت اعتقادها أن إنتاج إيران قد زاد بـ220 ألف برميل يومياً في فبراير.