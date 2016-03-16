النفط يصعد بعد تأكيد اجتماع للمنتجين لبحث تثبيت الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بدعم من اجتماع وشيك في قطر لبحث تجميد مستويات الإنتاج، وتوقعات بانخفاض الإنتاج الأميركي، لكن بعض المحللين حذروا من أن التجميد أو انخفاض الإنتاج لا يشيران إلى انتهاء تخمة المعروض العالمي.



وبلغ سعر الخام الأميركي في العقود الآجلة 36.64 دولارا للبرميل بحلول الساعة 07:56 بتوقيت غرينتش، بزيادة 30 سنتا عن سعره عند التسوية السابقة.



وزاد سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 11 سنتا إلى 38.85 دولارا للبرميل، وارتفع النفط بعدما نزلت الأسعار نحو 2% في الجلسة السابقة.



وقالت مصادر من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن اجتماعا للمنتجين بقيادة السعودية وروسيا لبحث تجميد مستويات الإنتاج سيعقد في 17 أبريل ولو لم تشارك فيه إيران.



ويدرس المنتجون تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الذي أنتجت فيه السعودية وروسيا كميات شبه قياسية تجاوزت 10 ملايين برميل يومياً.



ووجدت الأسعار دعماً أيضا في توقعات بانخفاض الإنتاج الأميركي نتيجة الضغوط المالية.



وقالت شركة "فيليب فيوتشرز" للسمسرة في سنغافورة: "اليوم قد نرى بعض القوة في الأسعار استمدتها من الانخفاض المحتمل للإنتاج الأميركي".