تخمة الخام الأميركي تستمر وتضيف 1.5 مليون برميل

أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي، أمس الثلاثاء، ارتفاع مخزونات الخام بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مع قيام مصافي التكرير بخفض الإنتاج بينما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.



وبحسب "رويترز" زادت مخزونات الخام 1.5 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 11 مارس، لتصل إلى 523 مليون برميل، بينما توقع المحللون صعودها 3.4 مليون برميل.

وقال معهد البترول إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 471 ألف برميل.



وانخفضت مخزونات البنزين 1.2 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته "رويترز" تراجعها 2.3 مليون برميل.