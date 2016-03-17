النفط يواصل المكاسب بدعم من الاجتماع المرتقب للمنتجين

تواصل أسعار النفط ارتفاعها خلال جلسة اليوم الخميس، عقب توالي التأكيدات من كبار المنتجين بعقد اجتماع الشهر المقبل لمناقشة تجميد الإنتاج وجلب الاستقرار إلى أسواق النفط.

وقد أيد مصدر نفطي سعودي بحسب "رويترز" عقد اجتماع لمنتجي النفط في الدوحة خلال 17 من أبريل المقبل، يأتي ذلك بعد تأكيد مصادر أمس للوكالة، أن منتجي النفط من بينهم الأعضاء الخليجيون في "أوبك" يدعمون إجراء محادثات الشهر المقبل حتى دون مشاركة إيران، مع العلم أن مبادرة تجميد الإنتاج تدعمها 15 دولة، ما يمثل 73% من الإنتاج العالمي.

كما تلقت أيضاً أسعار النفط دعماً من نمو مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بأقل من التوقعات، حيث زادت المخزونات بمليون و300 ألف برميل مقارنة مع توقعات بـ3 ملايين و400 ألف برميل.

يذكر أن مخزونات الخام الأميركية سجلت مستوى قياسياً للأسبوع الخامس على التوالي، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.