آمال تثبيت الإنتاج توصل النفط لأعلى مستوى في 2016

لامست العقود الآجلة للخام الأميركي مستويات مرتفعة جديدة للعام 2016، الجمعة، لتتجه صعوداً للأسبوع الرابع على التوالي بفعل التفاؤل المتنامي بأن كبار المنتجين سيبرمون اتفاقا لتثبيت الإنتاج، في حين تلقت الأسعار أيضا دعماً من الفائدة المنخفضة.

وارتفعت أسعار النفط فوق 42 دولاراً للبرميل، الجمعة، حيث أضاف خام برنت في العقود الآجلة عند الساعة 11:13 بتوقيت غرينتش، 59 سنتاً، مرتفعاً إلى 42.13 دولاراً للبرميل، بعد أن لامس أعلى مستوى في 2016 عند 42.31 دولاراً للبرميل.



وارتفع الخام الأميركي 64 سنتاً إلى 40.84 دولاراً للبرميل بعد أن صعد إلى 40.93 دولاراً للبرميل. وصعد الخام القياسي 4.5% ليغلق عند 40.20 دولاراً في الجلسة السابقة.



وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 50% من أدنى مستوى في 12 عاماً بلغته في ديسمبر، منذ أن طرحت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) فكرة تثبيت الإنتاج، مما رفع برنت من نحو 27 دولاراً والخام الأميركي من حوالي 26 دولاراً.



ويعتقد الكثير من المحللين أن هناك احتمالا لمزيد من الارتفاعات. وقال أوليفيه جاكوب محلل أسواق النفط لدى بتروماتركس في سويسرا: "نتجاوز مرحلة انخفاض الطلب ونبدأ بالدخول في مرحلة زيادة الطلب في فصل الصيف".



وأضاف أن التخمة الكبيرة في المعروض من الخام التي ساعدت في الماضي على انهيار الأسعار، تبدو أخيرا في اتجاه الإستقرار.