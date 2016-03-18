العراق يوقف صادرات النفط عبر خط أنابيب كردستان

قالت نشرة "العراق أويل ريبورت" نقلا عن وزير النفط العراقي، عادل عبد المهدي، إن الحكومة المركزية في بغداد أوقفت صادرات النفط عبر إقليم كردستان العراق للضغط على السلطات المحلية لاستئناف المحادثات حول اتفاق لتقاسم الإيرادات النفطية.



وفي وقت سابق هذا الأسبوع أبلغت ثلاثة مصادر وكالة "رويترز" أن شركة نفط الشمال العراقية التي تديرها الدولة أوقفت ضخ الخام المنتج في حقول تشغلها في منطقة كركوك عبر خط أنابيب إلى تركيا.



وتصدر الشركة في العادة 150 ألف برميل يوميا عبر خط الأنابيب الذي يصل إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.



وينقل خط الأنابيب أيضا نفطا منتجا في المنطقة الكردية، ويباع بشكل مستقل عن الحكومة المركزية.



وسيطرت قوات كردية على منطقة كركوك المتنازع عليها وعلى حقولها النفطية في يونيو 2014، بعد أن تفككت الفرق الشمالية بالجيش العراقي عندما اجتاح متشددو تنظيم داعش ثلث البلاد.