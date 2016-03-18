"أدنوك" الإماراتية تعرض شحنات فورية لخام "مربان"

قالت مصادر تجارية، اليوم الجمعة، إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عرضت شحنات فورية من خامها الرئيسي "مربان" تحميل أبريل ومايو على المشترين في آسيا، وذلك في خطوة نادرة.



وطرح منتج النفط المملوك للحكومة مليوني برميل على الأقل لشهر مايو، بحسب ما ذكره أحد المصادر الذي أضاف أنه لم يتضح على الفور لماذا يتوافر لدى "أدنوك" خام إضافي للتصدير.



وقالت المصادر إنه من المتوقع أن يؤثر المعروض الفوري الإضافي على فرق سعر "مربان" لشهر مايو.



وأوضحوا أن المشترين توقعوا وصول خصم "مربان" عن سعر البيع الرسمي إلى 50 سنتا للبرميل، مقارنة مع عروض لخصم بين 10 و20 سنتا.



وتبيع أدنوك في العادة إنتاجها من الخام عبر عقود سنوية. ولم يتسن على الفور الاتصال بالشركة للحصول على تعليق.