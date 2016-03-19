عقود برنت تبقى فوق 41 دولارا رغم إغلاقها متراجعة

انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام عند التسوية بعد ارتفاع عدد المنصات النفطية العاملة في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ ديسمبر، فيما جدد المخاوف بشأن تخمة المعروض بعدما ساعدت مقترحات بتجميد الانتاج السوق على الصعود لأعلى مستوياتها في 2016 وتحقيق مكاسب على مدى عدة أسابيع.

وقالت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية إن شركات الطاقة الأميركية زادت عدد منصات النفط العاملة بواقع منصة واحدة هذا الأسبوع، بعدما خفضت العدد 12 أسبوعا على التوالي.

وانخفضت العقود الآجلة للنفط الأميركي 76 سنتا أو 1.89 بالمئة عند التسوية إلى 39.44 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت دولارا إلى أعلى مستوى هذا العام عند 41.20 دولار للبرميل.

وتراجعت أيضا العقود الآجلة لبرنت 34 سنتا أو 0.82 بالمئة إلى 41.20 دولار للبرميل عند التسوية بعدما صعدت أيضا دولارا لأعلى مستوى في 2016 عند 42.54 دولار للبرميل.

وبرغم الهبوط فقد سجل النفط مكاسب على مدى عدة أسابيع، حيث ارتفع برنت للأسبوع الرابع على التوالي وصعد الخام الأميركي أيضا للأسبوع الخامس. وزاد كل منهما بنحو اثنين في المئة هذا الأسبوع.