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شركات نفطية رائدة تستكشف حقولا للطاقة قبالة أبوظبي

المصدر: فيينا - رويترز
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قالت أو.ام.في النمساوية إنها وقعت برنامجا مدته أربع سنوات لتقييم حقول النفط والغاز البحرية شمال غربي أبوظبي مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وأوكسيدنتال بتروليوم الأميركية.

تشمل الحقول التي ستحللها الشركات باستخدام المسح السيزمي والحفر والدراسات الهندسية منطقتي غشة والحيل بهدف تقييمها وتطويرها.

وتعمل أو.ام.في بالفعل مع أدنوك لتقييم حقل الشويهات.

وفي ظل رئيسها التنفيذي الجديد راينر سيلي تتطلع أو.ام.في بشكل متزايد صوب روسيا والإمارات العربية المتحدة حيث مقر ثاني أكبر مساهميها شركة الاستثمارات البترولية الدولية (ايبيك) لزيادة الإنتاج في المستقبل.

كلمات دالّة

#شركات, #نفط, #غاز, #طاقة, #أبوظبي

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