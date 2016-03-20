"إيني" قد تبيع حقل "ظهر" ومصر تنفي انسحاب الشركة

في رسالة غير مباشرة، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر، أنها عقدت اجتماعاً مع اللجنة العليا المُشكلة من هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة بتروبل وشركة إيني الإيطالية لمتابعة، أوجه مراحل مشروع تنمية حقل ظهر ومراجعة الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال تنمية الحقل وفقاً للبرنامج الزمنى المخطط.

جاء ذلك رداً على ما نشره "وول ستريت جورنال" أمس، حول انسحاب ايني من مصر وبيع تعاقدها الخاص بحق "ظهر" المصري.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع ومعدلات التقدم في أنشطة حفر الآبار التنموية في منطقة امتياز شروق بالمياه العميقة بالبحر المتوسط، والنتائج الإيجابية لحفر البئرين ظهر 1 وظهر 2 والوصول للطبقة الحاملة للغاز وتقييم البئر واختباره حيث أظهرت نتائج الاختبارات مؤشرات إيجابية.

كما تم استعراض برنامج أعمال حفر البئر الثالثة " ظهر -3 " الذي بدأ منتصف الشهر الجاري بواسطة الحفار سايبم، ومن المخطط عقب الانتهاء من حفر البئر الثالثة البدء في حفر 3 آبار جديدة خلال الفترة المقبلة بواقع بئرين تنمويين وبئر استكشافية استكمالاً للمرحلة الأولى من المشروع التي تشمل 6 آبار، وتبلغ استثمارات الأنشطة الخاصة بهذه المرحلة حوالي 4 مليارات دولار تضخها الشركة الإيطالية على مدار عامي 2015/2016 و2016/2017 من إجمالي استثمارات المشروع البالغة حوالي 12 مليار دولار.

وشدد الوزير على أهمية العمل على التوازي في كافة الاتجاهات الخاصة بالمشروع سواء المتعلقة بالدراسات الهندسية أو الأعمال التنفيذية في المناطق البرية والبحرية لضمان إنجاز المشروع في التوقيتات المحددة والانتهاء من وضع المرحلة الأولى من حقل ظهر على خريطة الإنتاج في نهاية عام 2017 مع تصاعد الإنتاج خلال عامين وصولاً لذروة الإنتاج بمعدل حوالي 2.7 مليار قدم مكعبة يومياً بما ينعكس إيجاباً على إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والوفاء بجانب من إمدادات الطاقة التي تحتاجها السوق المحلية وتتطلبها خطط التنمية، كما وجه الوزير بالمراجعة المستمرة ومتابعة خطة تنمية الحقل أولاً بأول.