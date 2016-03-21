النفط يهبط مع زيادة عدد الحفارات في أميركا

تراجعت أسعار النفط الخام لثاني جلسة، اليوم الاثنين، لتهبط بشكل أكبر عن أعلى مستوى وصلت إليه بالعام 2016 في الأسبوع الماضي، بسبب مخاوف من وفرة المعروض بعد ارتفاع عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة لأول مرة منذ ديسمبر.

وأظهرت بيانات لشركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية أن شركات الطاقة الأميركية أضافت الأسبوع الماضي حفاراً نفطيا بعد تخفيضات استمرت 12 أسبوعا.

وكانت السوق قد قفزت إلى 41.20 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لها منذ بداية ديسمبر، قبل تراجعها لتهبط عند الإغلاق نحو 2% إلى 39.44 دولارا للبرميل.



وهبط سعر الخام الأميركي 40 سنتا أو 1% إلى 39.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:01 بتوقيت غرينتش.

كما هبط سعر خام برنت لأقرب شهر استحقاق 12 سنتا إلى 41.08 دولار. وكان برنت قد وصل إلى مستوى مرتفع بلغ 42.54 دولار للبرميل في الجلسة الماضية.

وكانت الأسعار قد ارتفعت خلال الشهرين الأخيرين، بعد أن طرحت أوبك فكرة تجميد الإنتاج عند مستويات يناير.