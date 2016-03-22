بي.جي توقف العمل في مشروعات بمصر ووزارة البترول تنفي

قالت مصادر مطلعة، إن شركة "بي.جي مصر" التابعة لشركة "رويال داتش شل" أوقفت الانتاج والتنمية في حقول الغاز في منطقتي (9A+) و(9B) في المياه المصرية بالبحر المتوسط وذلك لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن سعر الغاز المستخرج.

ولم يتسن لـ "العربية.نت" التوصل إلى رد رسمي من وزير البترول أو أحد مسؤولي الوزارة حول ما أوردته وسائل إعلام بشأن وقف الشركة للعمل في بعض مناطق الامتياز الخاصة بها.

لكن وزارة البترول المصرية نفت عدم صحة ما نشر، وأوضح بيان أصدرته الوزارة لم تذكر به اسم مسؤول، أنه لا توجد مرحلة تسمى حالياً (9A+) و لم تدخل مرحلة (9 B) حيز الإنتاج أصلاً وأن المفاوضات بشأن تنمية الغاز الطبيعى بالمرحلة (9 B)لم تتوقف و يتم حالياً التفاوض على إعادة جدولة زمنية للمشروع للبدء فى عمليات التنمية بعد الانتهاء من مرحلة التسليم و التسلم لا زالت مستمرة بين شركة شل التى استحوذت على شركة بى جى و لم تنتهى بعد، مؤكداً أن شل ملتزمة بكافة بنود الاتفاقية الأصلية الموقعة مع شركة بى جى في منطقة امتياز غرب الدلتا بالمياه العميقة بالبحر المتوسط.

وفيما يتعلق بالتفاوض على تعديل سعر الغاز مع الشركاء الأجانب بصفة عامة فى الاتفاقيات البترولية فتحكمه قاعدة تحقيق التوازن لصالح جميع الأطراف والوصول إلى اقتصاديات تتناسب مع تكاليف تنمية بعض حقول الغاز الجديدة المكتشفة وهى عملية مستمرة طبقاً لظروف كل اتفاقية وأن الهدف من التعديل هو الإسراع بخطط التنمية وبالتالي زيادة الإنتاج مشيراً إلى أن هناك مفاوضات في هذا الشأن انتهت وبعضها مازال في مرحلة التفاوض.

لكن مصادر ذكرت في وقت سابق اليوم، أن شركة "بي.جي أوقفت العمل في المرحلة (9A+) و(9B) لعدم التوصل إلي اتفاق حول السعر المحدد للغاز المستخرج وسحبت الحفار سايبم الذي كان يعمل في حفر آبار (9A+) في السابع من مارس الجاري."

فيما تواصل الشركة العمل في منطقة (9A) التي تضم نحو تسعة آبار غاز.

وقالت المصادر إن "بي.جي" رهنت استئناف العمل في تلك المنطقة بثلاثة شروط هي تحديد سعر الغاز المستخرج بنحو 5.88 دولار للمليون وحدة حرارية وتحديد جدول زمني لسداد مستحقات الشركة لدي قطاع البترول المصري وتعهد إيجاس بتوفير كميات من الغاز الطبيعي لمجمع إسالة الغاز التابع للشركة وبتروناس والهيئة العامة للبترول