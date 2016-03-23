المخزون الأميركي يفاجئ أسواق النفط بزيادة غير متوقعة

هبطت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي بوتيرة فاقت التوقعات، ما أذكى المخاوف بشأن استمرار تفاقم تخمة المعروض في الأسواق العالمية دون توقف.

وانخفض سعر الخام في العقود الأميركية الآجلة استحقاق شهر 44 سنتاً إلى 41.01 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:28 بتوقيت غرينتش. وكان الخام قد بلغ أعلى مستوى له في 2016 في الجلسة السابقة عند 41.90 دولار للبرميل، قبل أن يغلق عند 41.45 دولار للبرميل. وتعافى الخام بأكثر من 50% منذ أن بلغ أدنى مستوى له منذ 2003 في فبراير الماضي.

ونزل خام برنت 40 سنتاً إلى 41.39 دولار للبرميل، بعد تسجيل مكاسب في الجلسة السابقة التي أغلقها عند 41.79 دولار للبرميل.

وارتفع برنت أيضاً أكثر من 50% منذ أن بلغ أدنى مستوياته في عدة سنوات في يناير الماضي عند 27.10 دولار للبرميل.

وقال دانيال أنج، المحلل لدى فيليب فيوتشرز، اليوم الأربعاء: "لابد أن الفائض في صافي المعروض سيستمر في المدى القصير، وهو ما يقودنا إلى الاعتقاد بأن الاتجاه الصعودي الحالي غير مستدام".

وقال معهد البترول الأميركي في تقرير بعد تسوية، أمس الثلاثاء، إن مخزونات الخام الأميركية زادت بواقع 8.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، لتصل إلى مستوى قياسي عند 531.8 مليون برميل.