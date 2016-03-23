وكالة الطاقة: اتفاق تثبيت الإنتاج قد يكون "لا معنى له"

قال مسؤول تنفيذي بارز في وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، إن اتفاقاً بين بعض منتجي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا على تثبيت الإنتاج ربما يكون "لا معنى له"، إذ إن المملكة العربية السعودية هي الوحيدة القادرة على زيادة الإنتاج.

وارتفع خام برنت في العقود الآجلة أكثر من 50% من أدنى مستوى في 12 عاماً، والذي اقترب من 27 دولاراً للبرميل في وقت سابق هذا العام، حيث انتعش الخام بعد أن توصلت روسيا والسعودية عضو "أوبك"، فضلا عن فنزويلا وقطر إلى اتفاق الشهر الماضي لإبقاء الإنتاج عند مستويات يناير.

ودعت قطر أعضاء المنظمة البالغ عددهم 13 دولة وكبار المنتجين من خارجها إلى اجتماع في عاصمتها الدوحة يوم 17 أبريل، لإجراء جولة جديدة من المباحثات لتوسيع اتفاق تثبيت الإنتاج.

وقال نيل أتكنسون مدير قسم صناعة وأسواق النفط بوكالة الطاقة الدولية خلال إحدى فعاليات القطاع: "من بين مجموعة الدول المشاركة في الاجتماع التي نعرفها، المملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تتمتع بقدرة على زيادة إنتاجها".

وأضاف: "من ثم فإن تثبيت الإنتاج ربما يكون لا معنى له. إنه يميل أكثر إلى كونه نوعا من الإيماءة التي ربما تهدف إلى بناء الثقة في أن استقرار أسعار النفط قادم".

وانضمت ليبيا إلى إيران في رفضها للمبادرة، ومن شأن غياب البلدين العضوين في أوبك - وكلاهما يتمتعان بفرص محدودة لزيادة الإنتاج - الحد من أثر أي نجاح في توسيع دائرة تثبيت الإنتاج خلال اجتماع أبريل المقبل.

وقال أتكنسون إن الزيادة التي حققتها طهران في إنتاجها خلال الربع الأول بعد رفع العقوبات، جاءت متوافقة مع توقعات وكالة الطاقة الدولية ببلوغها 300 ألف برميل يوميا، مضيفاً أن إنتاج طهران قد يرتفع مجددا بالقدر ذاته في موعد أقصاه الربع الثالث من هذا العام.

وأضاف: "إيران لم تغرق السوق بالضبط بالمزيد من النفط".

وقال أيضا إن إيران ستحتاج بعض الوقت لاستعادة الحصة التي كانت لها في أوروبا، قبل فرض العقوبات، إذ سيطرت المملكة العربية السعودية وروسيا والعراق على الأسواق.