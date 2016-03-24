نيجيريا تتوقع الاتفاق على تجميد إنتاج النفط بدون إيران

توقع وزير البترول النيجيري التوصل إلى اتفاق بين منتجي النفط على تجميد الإمدادات عند مستويات يناير، وذلك خلال الاجتماع المرتقب في الدوحة في 17 أبريل القادم، وذلك حتى إذا لم تنضم إيران إلى الاتفاق، بحسب وكالة "رويترز".

وكانت إيران قد أعلنت أنها لن تنضم إلى أي اتفاق بشأن تجميد الإمدادات، قبل أن يرتفع الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يومياً، وذلك بعد رفع العقوبات الغربية عنها.

يذكر أن نيجيريا هي أكبر منتج للنفط في إفريقيا، وتقف في صدارة أولئك الذين يحثون على تجميد الإنتاج، لأن هبوط أسعار النفط ألحق ضررا شديدا بماليتها العامة، وأثار أسوأ أزمة اقتصادية في عقود.