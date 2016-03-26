25 ناقلة غاز تنتظر انتهاء موسم الصيانة في قطر

قالت مصادر إن العشرات من ناقلات الغاز الطبيعي المسال تربض في منشآت قطرية للتصدير، وحولها مما يشير إلى أن أعمال صيانة موسمية تكبح الإنتاج.

وقطر هي أكبر مركز للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وتظهر بيانات الشحن على (رويترز إيكون) أن نحو 25 ناقلة - جميعها كانت تنقل الغاز المسال من قطر في الأسابيع الأخيرة - تنتظر في المرافئ بالقرب من موانئ التحميل في البلد الخليجي.

وقالت بضع مصادر في القطاع إن أعمال الصيانة في إحدى محطات الإنتاج التابعة لشركة قطر للغاز هي على الأرجح السبب في انتظار الناقلات.



ولم ترد الشركة على طلبات للتعقيب.

وقال أحد المتعاملين في الغاز الطبيعي المسال "هذه فترة الصيانة المعتادة (لقطر)، والتي يكون التشغيل خلالها على أساس التناوب."

ووفقا لمحللي تومسون رويترز فإن من المنتظر أن تنخفض صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال هذا الأسبوع بنسبة 23 بالمئة عن حجم صادرات الأسبوع الماضي.

وتدير شركتا قطر للغاز وراس غاز المتخصصتان في تصدير الغاز في قطر جدولا للصيانة بالتناوب في محطات الإنتاج لتنفيذ الإصلاحات اللازمة.

وقطر مورد رئيسي للغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.