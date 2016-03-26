40 دولارا للبرميل سعر يثير قلق خبراء النفط

عادة ما يستشهد مديرو المحافظ الاستثمارية بأسعار النفط باعتبارها أكبر مخاوفهم، لكن الانتعاش السريع في أسعار النفط أثار فجأة السؤال التالي: هل ارتفاع أسعار النفط الخام إلى مستوى 40 دولارا يعتبر خطراً؟

الارتفاع الحاد في أسعار النفط أدى إلى تعويم أسهم وسندات مجموعات الطاقة في الولايات المتحدة منذ منتصف فبراير، وأقنع المستثمرين بفتح محافظهم وإقراض شركات الحفر في قطاع النفط والغاز، بحسب صحيفة الاقتصادية.

والآن يُحذّر بعض المستثمرين من أن الصعود المذهل ربما جعل السوق تتقدّم على الأساسيات، بالنظر إلى أن وفرة العرض قد لا تخف حتى عام 2017. وتبقى المشاعر هشّة لأن المخاطر القائمة، المرتبطة بإعادة تقييم الأسعار بمستويات منخفضة، لا تزال مستمرة. ويُنظر إلى مزيد من الضعف في أسعار النفط على أنه سيؤدي إلى ارتفاع التقلبات التي ستمتد إلى أسواق السندات والأسهم.

وظلت حالات الإعسار في القطاع ترتفع بثبات هذا العام، ووصلت إلى 10 في المئة في مارس، صعودا من 8 في المائة في فبراير. وقبل عام، بلغ معدل الإعسار السنوي في الـ 12 شهرا الماضية 0.9 في المئة، وذلك وفقاً لبيانات من وكالة فيتش. ويتوقع محللون في وكالة التصنيف الائتماني أن يزيد العجز أكثر، ليقترب من 20 في المئة بحلول نهاية عام 2016.

ومنذ الآن تجاوز العجز 14.1 مليار دولار هذا العام، ليقترب من العجز البالغ 17.5 مليار دولار الذي شهدناه طوال عام 2015.

يقول جيف سيتزمان، الذي يُشارك في إدارة صندوق بفالو هاي ييلد، الذي لا يزال على نطاق واسع يتجنب قطاع الطاقة "مع الاستمرار في تداول أسعار النفط الخام بمستوى 30-40 دولارا، فإن هذا لا يزال يوحي بأن كثيرا من شركات التشغيل ستُعاني، ومن المرجح أن تُفلس".

جاك فلاهيرتي، مدير الاستثمار في شركة جام، يقول "إن أحد أكبر مخاوفه هو أن الارتفاع الطفيف في أسعار النفط الخام يُمكن أن يُغري شركات إنتاج منخفضة التكلفة بالعودة إلى السوق، ما يؤدي إلى تفاقم العرض المُفرط الذي تُعانيه شركات الطاقة".

التحذير نفسه سُمع من "جولدمان ساكس" الذي أخبر عملاءه أخيرا أن سعر النفط القريب من 40 دولارا للبرميل يُمكن أن يُثبت أن الأسعار "تؤذي نفسها بيديها"، لأن هذا المستوى يمكن أن يُشجّع شركات الإنتاج في الولايات المتحدة على إعادة تشغيل المضخات.