عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق طاقة

73 % من منتجي النفط يدعمون تجميد الإنتاج

المصدر: دبي - رويترز
الدوحة دعت لاجتماع لتجميد مستوى الإنتاج
رابط مختصر

قالت وزارة الطاقة القطرية إن قطر دعت جميع الدول الأعضاء في أوبك وكبار منتجي النفط خارج المنظمة لحضور محادثات في الدوحة في 17 أبريل من أجل التوصل لاتفاق لتجميد الإنتاج عند مستويات يناير، بهدف دعم سوق النفط العالمية.

وقالت الوزارة في رسالة الدعوة "إن الحاجة لاستعادة التوازن إلى السوق والانتعاش إلى الاقتصاد العالمي باتت أمرا ملحا."

وكانت الوزارة قالت في بيان الأسبوع الماضي إن حوالي 15 منتجاً من الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك - يساهمون بحوالي 73 بالمئة في الإنتاج العالمي من النفط - يدعمون هذه المبادرة.

كلمات دالّة

#النفط, #تجميد, #الانتاج, #قطر, #اجتماع

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر