73 % من منتجي النفط يدعمون تجميد الإنتاج

قالت وزارة الطاقة القطرية إن قطر دعت جميع الدول الأعضاء في أوبك وكبار منتجي النفط خارج المنظمة لحضور محادثات في الدوحة في 17 أبريل من أجل التوصل لاتفاق لتجميد الإنتاج عند مستويات يناير، بهدف دعم سوق النفط العالمية.

وقالت الوزارة في رسالة الدعوة "إن الحاجة لاستعادة التوازن إلى السوق والانتعاش إلى الاقتصاد العالمي باتت أمرا ملحا."

وكانت الوزارة قالت في بيان الأسبوع الماضي إن حوالي 15 منتجاً من الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك - يساهمون بحوالي 73 بالمئة في الإنتاج العالمي من النفط - يدعمون هذه المبادرة.