الإمارات ترفع أسعار البنزين والديزل في أبريل

قالت وزارة الطاقة الإماراتية اليوم الاثنين إن الإمارات العربية المتحدة سترفع الأسعار المحلية للبنزين ووقود الديزل في أبريل نيسان بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وسيرتفع سعر لتر البنزين 95 إلى 1.51 درهم (41 سنتا) في بداية الشهر القادم من 1.36 درهم. أما السعر المحلي لوقود الديزل فسيزيد إلى 1.56 درهم من 1.40 درهم.

وكانت دولة الإمارات قالت في يوليو تموز إنها غيرت نظام أسعار الوقود الثابتة المدعمة إلى آلية لتعديل الأسعار شهريا وفقا للاتجاهات العالمية.

ولم تكشف الإمارات عن تفاصيل الآلية الجديدة أو ما إن كانت ستلغي الدعم بالكامل لكنها قالت إن أسعار الوقود ستتحدد بناء على متوسط الأسعار العالمية مع إضافة تكاليف التشغيل.



وارتفعت أسعار النفط نحو 50 بالمئة من أدنى مستوى في عدة سنوات والذي بلغته في يناير كانون الثاني بسبب مخاوف من تخمة المعروض من الخام.