الكويت: استئناف إنتاج حقل الخفجي مع السعودية

أعلن وزير النفط الكويتي بالوكالة أنس الصالح، عن توصل بلاده والسعودية لاتفاق لاستئناف الإنتاج في حقل الخفجي المشترك بين البلدين وذلك بكميات صغيرة ستزيد "لاحقا". وكان الحقل قبل أن يتم إيقاف الإنتاج منه في أكتوبر 2014 نحو 300 ألف برميل يوميا.

وطمأن الصالح خلال جلسة مجلس الأمة الكويتي العادية اليوم الثلاثاء أعضاء المجلس بأنه "تم الاتفاق مع الجانب السعودي ممثلا بشركة (أرامكو) على استئناف الإنتاج بالخفجي بكميات صغيرة على أن ترتفع تلك الكميات مع معالجة الاعتبارات البيئية".

وقال الوزير الصالح إن الحقول في المنطقة المقسومة تم إعدادها للصيانة لاستئناف عمليات الإنتاج بكميات تتواءم مع المتطلبات البيئية حتى يعود الإنتاج لوضعه الطبيعي بشكل كامل.