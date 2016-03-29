خسائر بـ3.5% لأسعار النفط تقطع رحلة الصعود

منيت أسعار العقود الآجلة للنفط بخسائر بنسبة 3.5% في تداولات اليوم، مع تزايد الشكوك حول النجاح بتحقيق اتفاق حول تثبيت مستويات الإنتاج عند مستويات يناير الماضي.

وقال مصدر اليوم الثلاثاء لرويترز، إن إيران العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، تتوقع حضور اجتماع منتجي النفط في الدوحة الشهر المقبل، لكن ذلك لا يعني أنها ستشارك في مفاوضات بشأن تثبيت الإنتاج.

وقال المصدر لرويترز "تم تقديم دعوة. نحن نؤيدها لكن ذلك لا يعني أن نشارك في مباحثات التثبيت".

ودعت قطر جميع أعضاء أوبك وكبار المنتجين من خارج المنظمة لحضور مباحثات في 17 أبريل بشأن اتفاق على تجميد مستويات الإنتاج دعما لسوق النفط العالمية.