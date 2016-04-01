احتياطيات النفط والغاز المؤكدة في المكسيك تهبط 21%

قالت الهيئة المنظمة لقطاع الطاقة في المكسيك إن احتياطيات النفط والغاز المؤكدة في البلاد هبطت بنسبة 21.3% في 2015، مع تقليص شركة "بيميكس" النفطية التي تديرها الدولة لمشاريعها الاستثمارية بسبب هبوط حاد في أسعار الخام.



وقالت اللجنة الوطنية للنفط والغاز إن الاحتياطيات المؤكدة بلغت 10.242 مليار برميل من المكافئ النفطي في نهاية 2015، منخفضة من مستوى بلغ حوالي 13 مليار برميل في نهاية 2014.



والتقدير الجديد للاحتياطات المؤكدة - الذي جرى تحديده في أول يناير 2016 - يشمل حقول النفط والغاز التي من المعتقد وجود فرصة بنسبة 90% لاستخراج الخام منها باستخدام التكنولوجيا الحالية.



ووفقا لبيانات اللجنة فإن احتياطيات النفط المؤكدة هبطت 21.3% إلى 7.6 مليار برميل، في حين انخفضت احتياطيات الغاز 17.3% إلى 12.7 مليار قدم مكعبة.



ورغم أن "بيميكس" ما زالت المنتج الوحيد للنفط والغاز في المكسيك، إلا أن قانوناً لإصلاح قطاع الطاقة وضعت اللمسات الأخيرة عليه في 2014 أنهى الاحتكار الذي احتفظت به الشركة لحوالي 80 عاماً، ومن المتوقع أن تدخل شركات خاصة إلى السوق في عمليات الاستكشاف والاستخراج في الأعوام المقبلة.



وبسبب هبوط حاد في أسعار النفط العالمية بدأ منذ منتصف 2014، قالت "بيميكس" الشهر الماضي إنها ستعلق مشاريع استثمارية بمليارات الدولارات بما في ذلك مشاريع تركز على عمليات الاستكشاف.