ما هي الدول المنتجة للنفط التي قد تحضر اجتماع الدوحة؟

أعلنت قطر أن 12 دولة من الدول المنتجة للنفط أكدت رسميا حتى الآن مشاركتها في اجتماع الدول المنتجة للنفط، المقرر عقده في الدوحة في 17 أبريل المقبل.

وبحسب بيان صحافي صدر أمس الخميس عن وزارة الطاقة والصناعة القطرية، من المتوقع تسلم مزيد من الردود الإيجابية خلال الأيام القليلة القادمة من عدد من الدول التي أكدت مشاركتها شفهيا، وفقاً لما نقلته صحيفة "الوطن" السعودية.

والدول التي أكدت المشاركة حتى اليوم هي: السعودية، وروسيا، والكويت، والإمارات، وفنزويلا، ونيجيريا، والجزائر، وإندونيسيا، والإكوادور، والبحرين، وسلطنة عمان، بالإضافة إلى قطر.

وكانت الدوحة وجهت الدعوة إلى الدول الأعضاء بمنظمة "أوبك"، وعدد من الدول المنتجة الرئيسية من خارجها، للمشاركة في الاجتماع، بهدف الاتفاق على تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، وبحث أفضل السبل التي من شأنها إعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية.

واقترحت كل من قطر والسعودية وروسيا الاتحادية وفنزويلا في اجتماع عُقد بالدوحة الشهر الماضي، تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير 2016، ودعت الدول الأعضاء بمنظمة "أوبك" والدول المنتجة الرئيسية من خارج المنظمة لتبني هذا الاقتراح وتطبيقه.

وهبطت أسعار النفط الخام بحوالي 70% هبوطا من 120 دولاراً للبرميل في منتصف العام 2014، إلى أقل من 40 دولاراً في الوقت الحالي، تزامنا مع تراجع معنويات الاقتصادات الناشئة والمتقدمة كالصين وروسيا ودول منطقة اليورو.

وفيما يلي الدول المنتجة للنفط التي قد تحضر اجتماع الدوحة في 17 أبريل، وحجم إنتاجها من النفط في 16 يناير بالمليون برميل يومياً، استناداً إلى بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية:

*السعودية 9.95 مليون ب/ي (أكدت حضورها)

*العراق 4.45 (لم يؤكد حضوره بعد)

*إيران 2.85 (موقفها غير واضح)

*الإمارات 2.70 (أكدت حضورها)

*الكويت 2.45 (أكدت حضورها)

*فنزويلا 2.30 (أكدت حضورها)

*أنغولا 1.82 (لم تؤكد حضورها بعد)

*نيجيريا 1.80 (أكدت حضورها)

*الجزائر 1.05 (أكدت حضورها)

*إندونيسيا 0.71 (أكدت حضورها)

*قطر 0.64 (أكدت حضورها)

*الإكوادور 0.56 (أكدت حضورها)

*ليبيا 0.37 (لن تحضر)

+روسيا 11.26 (أكدت حضورها)

+المكسيك 2.61 (موقفها غير واضح)

+النرويج 2.05 (موقفها غير واضح)

+كازاخستان 1.74 (موقفها غير واضح)

+سلطنة عمان 1.03 (أكدت حضورها)

+أذربيجان 0.80 (موقفها غير واضح)



* تشير إلى بيانات إنتاج النفط الخام فقط

+ تشير إلى إمدادات النفط الخام وسوائل الوقود