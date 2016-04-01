3.25 مليون برميل يومياً صادرات الخام العراقية في مارس

قال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية اليوم الجمعة، إن متوسط صادرات العراق من النفط بلغ 3 ملايين و258 ألفا و981 برميلا يومياً في مارس، بما يزيد على متوسط فبراير.



وذكر جهاد أن هذا هو متوسط صادرات الحكومة المركزية في بغداد التي تصدر الخام حالياً من المرافئ الجنوبية فقط، دون خط الأنابيب الشمالي الممتد إلى تركيا، الذي تستخدمه حكومة إقليم كردستان العراق أيضاً لتصدير الخام من الأراضي التي تسيطر عليها في شمال العراق لحسابها.



وكانت الوزارة قد قالت إن متوسط صادرات النفط في فبراير بلغ 3.225 مليون برميل يومياً.