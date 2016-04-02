الصراع السياسي يبعد النعمان عن وزارة النفط العراقية

قال نزار سالم النعمان المرشح لوزارة النفط في حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي القادمة إنه لم يعد مهتما بالمنصب.

وأضاف في مؤتمر صحفي في دهوك إنه سحب ترشيحه للمنصب نظرا لعدم وجود اتفاق سياسي على شكل الحكومة الجديدة. ولم يذكر المزيد من التفاصيل.

والنعمان البالغ من العمر 65 عاما متخصص في مجال جيولوجيا البترول وكان ضمن تشكيلة من التكنوقراط عرضها العبادي. ويتعين تصويت البرلمان على التغيير الوزاري خلال عشرة أيام.

وعلى الرغم من أن النعمان لم يدل بالمزيد عن قراره سحب ترشيحه للمنصب إلا أن وزير المالية المنتهية ولايته هوشيار زيباري وهو كردي مثل النعمان قال إن تشكيلة العبادي تفتقر إلى التصديق الرسمي من الجماعات الكردية.

وقال زيباري لرويترز في مقابلة عبر الهاتف "التحالف الكردستاني له موقف موحد: نحن نحترم الدستور ولم نسمح لممثلي الأكراد بأن يفرضوا علينا."

وأضاف زيباري الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الكردستاني وهو أكبر حزب في كتلة التحالف الكردستاني "أي تمثيل آخر للأكراد يجب أن يكون عادلا ومنصفا."

والنعمان عميد كلية التخطيط بجامعة دهوك في إقليم كردستان وقضى ثلاثة عقود بجامعة الموصل أكبر مدينة بشمال العراق والتي يسيطر عليها حاليا تنظيم الدولة.