النفط يهبط 4% بضغط الغموض حول تجميد الإنتاج

هبطت العقود الآجلة للنفط الخام حوالي أربعة في المئة بضغط من شكوك حول نجاح الدول المنتجة في التوصل الى صيغة تضمن تجميد الانتاج عند مستويات يناير الماضي.

وفي المقابل ارتفع الدولار بعد بيانات أقوى من التوقعات بشأن الوظائف الأمريكية أثرت على النفط أيضا في بداية الجلسة الأولى من الربع الثاني. وزاد معدل البطالة في الولايات المتحدة في مارس كما تعافت الأجور.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.68 دولار أو 4.1 بالمئة إلى 39.09 دولار للبرميل عند التسوية. وخسر الخام ثلاثة بالمئة خلال الأسبوع.

وخسر الخام الأمريكي 1.55 دولار أو أربعة بالمئة ليهبط إلى 36.79 دولار للبرميل عند التسوية. وهبط الخام سبعة بالمئة خلال الأسبوع.

ولم تتأثر الأسعار بدرجة تذكر ببيانات تظهر تراجع عدد حفارات النفط والغاز الأمريكية العاملة للأسبوع الخامس عشر على التوالي ليسجل أدنى مستوى منذ 1940 على الأقل.