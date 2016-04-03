الكويت تأمل في تعاون منتجي النفط بأوبك وخارجها

قال وزير النفط الكويتي بالوكالة أنس الصالح للصحافيين اليوم الأحد إن الكويت تأمل أن يساعد التنسيق بين منتجي النفط من داخل أوبك وخارجها على جلب الاستقرار إلى السوق.



وقال "كل ما كان هناك تنسيق بين المنتجين الرئيسيين داخل أوبك وخارجها فمن المؤكد أن يساعد ذلك على استقرار الأسعار".



وكانت بلومبرغ نقلت عن ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قوله يوم الخميس إن الرياض لن تشارك في تثبيت الإنتاج ما لم تشارك إيران وكبار المنتجين الآخرين. وتستضيف الدوحة اجتماعا لمناقشة تثبيت الإنتاج في 17 ابريل.



وقال الصالح عندما سئل إن كان الموقف الكويتي مطابقا للموقف السعودي "صرحنا بموقفنا في السابق وسنحضرى ونرى. إجماع جميع الدول بشأن النفط سيكون شيئا إيجابيا ويخدم استقرار الأسواق.