خسائر النفط مستمرة بفعل ارتفاع تخمة البنزين

هبطت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الثلاثاء، مع تراجع الطلب على البنزين والشكوك المستمرة بشأن إمكانية توصل منتجي النفط الخام لاتفاق لتقليص تخمة المعروض.

وبحسب وكالة "رويترز" فإن نمو استهلاك البنزين يعتبر من أقوى الركائز التي عززت الطلب على منتجات الوقود في أميركا الشمالية وآسيا، وحدت من الاتجاه النزولي للخام الذي هوى بنحو 70% منذ منتصف 2014 بسبب تخمة المعروض.

ويأتي هبوط اليوم الثلاثاء، بعد بيانات أظهرت تراجع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة لأول مرة في 14 شهراً، بينما انخفض الطلب على النفط الأميركي 1% في نفس الشهر مقارنة بما كان عليه قبل عام.

وسجلت عقود أقرب شهر استحقاق لخام غرب تكساس الوسيط 35.51 دولاراً للبرميل في الساعة 06:52 بتوقيت غرينتش، بانخفاض 19 سنتا عن آخر تسوية.

ونزل مزيج برنت الخام تسعة سنتات إلى 37.60 دولاراً للبرميل. ويقول محللون إن أسعار الخام قد تهبط مجددا قريبا إذ أن التخمة الناشئة في معروض البنزين ستؤدي لتفاقم فائض الإنتاج العالمي من الخام الذي يتجاوز الطلب بأكثر من مليون برميل يوميا.

إلى ذلك، نقلت "رويترز" أن نوال الفزيع محافظ الكويت في "أوبك" قالت اليوم الثلاثاء، إن كل المؤشرات تدل على أنه سيكون هناك اتفاق مبدئي على تثبيت الإنتاج في اجتماع الدوحة.

ودعت قطر أعضاء "أوبك" وكبار منتجي النفط خارج المنظمة إلى الاجتماع في 17 أبريل، للاتفاق على تجميد للإمدادات في أعقاب اتفاق مبدئي في فبراير، بين أعضاء "أوبك" السعودية وقطر وفنزويلا إضافة إلى روسيا -وهي منتج رئيسي خارج المنظمة- لإبقاء الإمدادات عند مستويات يناير.

وأضافت الفزيع في ندوة بوزارة النفط الكويتية يوم الثلاثاء، أن "سوق النفط ستتوازن في النصف الثاني من هذا العام، ليتراوح سعر خام برنت بين 45 و60 دولاراً للبرميل من هذا التاريخ (النصف الثاني) وحتى عام 2018".