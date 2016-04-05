صندوق تحوط أميركي: انتعاش النفط لم يبلغ مداه

قال مدير صندوق تحوط إن النفط مازال في مستهل موجة صعود رغم التصور السائد بأن الأسعار انتعشت أسرع من اللازم، وذلك بعد أن حقق صندوقه الاستثماري الذي يركز على قطاع الطاقة زيادة بـ 9% في الربع الأول من العام الحالي.



وقال جوناثان جولدبرج مدير صندوق بي.بي.ال في نيويورك البالغة قيمته 550 مليون دولار في رسالة فصلية للمستثمرين اطلعت عليها "رويترز: "نعم.. المراكز المدينة في السوق ليست بالقدر الذي كانت عليه عندما كانت الأسعار 26 دولارا (للبرميل)".



وكتب المتعامل السابق في غولدمان ساكس: "لكن نعتقد أن الاهتمام بتغطية المراكز المدينة في سوق النفط ربما كان مبالغا فيه.. نعتقد أن هناك متسعا لزيادة الاستثمار في مجال النفط لا تقليصه".



وجولدبرج من مديري صناديق التحوط العاملة في مجال الطاقة الأفضل أداء هذا العام.



وارتفع النفط 40% من أدنى مستوى في 12 عاما الذي سجله في منتصف فبراير، مدعوما بخطط تثبيت الإنتاج التي أعلنتها منظمة البلدان المصدرة للبترول وتراجع الدولار.



ويقول بعض المحللين إن موجة الصعود خرقت العوامل الأساسية. وأظهرت بيانات التداول يوم الجمعة الماضي قيام صناديق التحوط بخفض صافي مراكزها الدائنة في الخام الأميركي للمرة الأولى منذ منتصف فبراير.



لكن جولدبرج أكد على أن صعود النفط لم يفقد قوة الدفع. وقال إن الأسعار المنخفضة في وقت سابق هذا العام "لم تكن بفعل أي بواعث قلق تتعلق بالعوامل الأساسية... لكن بفعل مراهنات غير عقلانية على انخفاض الأسعار أملاها مشهد الاقتصاد الكلي".