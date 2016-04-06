إيران تتوقع إنتاج 4 ملايين برميل يوميا من النفط في 2017

ذكر التلفزيون الحكومي في إيران، اليوم الأربعاء، أن وزير النفط بيجن زنغنه قال إن إنتاج بلاده من الخام سيصل إلى أربعة ملايين برميل يومياً بحلول مارس 2017.

ونقل التلفزيون عن زنغنه قوله: "صادرات النفط المتوقعة في الميزانية السنوية تبلغ نحو 2.25 مليون برميل يومياً. هذا يعني أن إنتاجنا هذا العام سيصل إلى أربعة ملايين برميل يوميا"، وبدأت السنة الفارسية يوم 20 مارس المنصرم.

وقال زنغنه إن إنتاج بلاده من الخام زاد بعد رفع العقوبات الدولية في يناير، بموجب اتفاق نووي توصلت إليه طهران مع ست قوى دولية.

وأضاف أن صادرات بلاده من الخام تجاوزت مليوني برميل يومياً في الشهرين الفارسيين اللذين ينتهيان في 19 من أبريل.