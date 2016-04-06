انخفاض غير متوقع لمخزونات الخام الأميركية

أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي، أمس الثلاثاء، انخفاض مخزونات الخام بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مع ارتفاع إنتاج المصافي وهبوط الواردات، بينما تراجعت مخزونات البنزين وزاد مخزون نواتج التقطير.



وانخفضت مخزونات الخام بواقع 4.3 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في الأول من أبريل إلى 530.1 مليون برميل، بينما توقع المحللون ارتفاعها بـ 3.2 مليون برميل.

وقال المعهد إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 620 ألف برميل.



وأظهرت بيانات معهد البترول ارتفاع معدل استهلاك المصافي من الخام 279 ألف برميل يوميا، بينما هبطت واردات الخام بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا.