3.2‬ مليار دولار مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر

قال مسؤول في وزارة البترول المصرية، اليوم الأربعاء، إن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية بلغت نحو 3.2 مليار دولار بنهاية مارس، فيما يشير إلى ارتفاعها بنحو 200 مليون دولار عن مستواها في ديسمبر.

وقال المسؤول الذي اشترط عدم نشر اسمه في اتصال هاتفي مع "رويترز": "مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر بلغت حوالي 3.2 مليار دولار بنهاية مارس"، ولم يخض في تفاصيل، ولم يعط أي أرقام مقارنة.

وكان طارق الملا، وزير البترول قد أبلغ "رويترز" في يناير أن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر، بلغت ثلاثة مليارات دولار بنهاية ديسمبر.

ومن بين الشركات الأجنبية التي تعمل في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر "بي بي" و"بي جي" البريطانيتين و"إيني" الإيطالية.

ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات في قطاع النفط، على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.