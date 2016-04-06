مشروع دانة غاز ونفط الهلال يوفر لكردستان 15 مليار دولار

أعلنت دانة غاز ونفط الهلال اليوم عن نتائج تقرير الفوائد الاجتماعية والاقتصادية الذي أعدته برايس ووتر هاوس كوبرز حول تأثير استثماراتهما في مشروعهما غاز إقليم كردستان العراق، بالشراكة مع شركاء ائتلاف بيرل بتروليوم.

وخلص التقرير إلى أن هذه الاستثمارات تحقق مساهمة كبيرة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لإقليم كردستان العراق، بما يدعم أولويات السياسة والتنمية الاستراتيجية لحكومة إقليم كردستان على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وبلغ إجمالي استثمارات الائتلاف ما يزيد عن 1.2 مليار دولار حتى الآن، تركزت في تطوير حقلي خور مور وجمجمال، وهو ما يمثل أحد أضخم استثمارات القطاع الخاص ضمن قطاع النفط والغاز العراقي.

ويتيح إمداد محطات توليد الطاقة بالغاز لتوليد 1,750 ميغاوات من الكهرباء، وهو ما وفر الطاقة الكهربائية زهيدة التكلفة لملايين السكان في إقليم كردستان.

وأتاحت هذه الاستثمارات للحكومة توفير نحو ما يزيد على 3.4 مليار دولار سنوياً من ميزانيات إقليم كردستان العراق المخصصة لاستيراد الوقود لتوليد الطاقة، إلى جانب توفير نحو 16 مليار دولار منذ بداية المشروع في العام 2008 وحتى العام 2014، ناهيك عن المزايا البيئية المتمثلة في تقليل انبعاثات الغاز المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وذلك نتيجة لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف في محطات توليد الطاقة. وبلغت قيمة خفض هذه الانبعاثات نحو 300 مليون دولار سنوياً.

وقدر التقرير بأن مشروع الغاز، ونتيجة لزيادة توافر الطاقة الكهربائية، قد أتاح ضخ استثمارات إضافية من القطاع الخاص في إقليم كردستان العراق بلغت ما يزيد على 30 مليار دولار، أسهمت في تحقيق نمو كبير في الناتج المحلي الإجمالي. ويُقدَّر التأثير الاقتصادي للنشاطات الفرعية المرتبطة بالغاز وفقاً للتقرير بمبلغ يتراوح بين 9.6 مليار وحتى 15.5 مليار دولار، أي بنسبة بلغت 40% وحتى 66% من الناتج المحلي الإجمالي لإقليم كردستان العراق في العام 2011.

وقال مجيد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، وعضو مجلس إدارة شركة دانة غاز: " جاء هذا التقرير المهني الذي أعدته شركة استشارات عالمية ليحدد مدى هذه الفوائد، ونأمل توسعة استثماراتنا وإنتاجنا، والمضي قدماً في تنفيذ عقدنا لما فيه مصلحة شعب كردستان والشعب العراقي بشكل عام".

ويبلغ متوسط إنتاج دانة غاز ونفط الهلال، بصفتهما الجهة المشتركة التي تتولى تشغيل حقل خور مور بالنيابة عن ائتلاف "بيرل"، نحو 84,000 برميل من النفط المكافئ يومياً، و340 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، فضلاً عن المكثفات والغاز المسال. وقامت الشركتان بإنتاج أكثر من 150 مليون برميل من النفط المكافئ حتى تاريخه، منذ بداية الإنتاج المتواصل في اكتوبر من العام 2008.