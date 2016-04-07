بلومبرغ: مشروع مشترك بين أرامكو وسابك لإنتاج الكيماويات

تدرس شركتا "أرامكو" و"سابك" مشروع مصفاة مشتركة لإنتاج الكيماويات مباشرة من النفط الخام، وذلك في ينبع على ساحل البحر الأحمر، بحسب مصادر لوكالة "بلومبرغ".

وقالت المصادر نفسها إن "أرامكو" قد أجلت بناء مصفاة تكرير ومجمع للبتروكيماويات في ينبع بقدرة إنتاج 400 ألف برميل يومياً، بانتظار تطور المحادثات مع "سابك".

وأضافت "بلومبرغ" أن الأمير محمد بن سلمان قال سابقاً خلال مقابلته مع الوكالة، إنه تم حل النزاع بين شركتي "أرامكو" و"سابك" في الأشهر القليلة الماضية، حيث ستعود ملكية الأغلبية في كلتا الشركتين إلى صندوق الاستثمارات العامة، بالتالي سيكون لهما مرجع واحد.

وقال محللون في قطاع الطاقة، إن التعاون بين الشركتين سيضمن تجنب الازدواجية في المشاريع في هذه الفترة من الترشيد الاقتصادي في السعودية.