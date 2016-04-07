3.5 مليون برميل يومياً حجم صادرات نفط عراق الجنوب

قال مسؤول في شركة نفط الجنوب الحكومية، اليوم الخميس، إن صادرات النفط من مرافئ جنوب العراق ارتفعت إلى متوسط 3.494 مليون برميل يوميا في أبريل.



وقال باسم عبدالكريم، نائب المدير العام لشركة نفط الجنوب، لرويترز إن متوسط الصادرات الشهر الماضي بلغ 3.286 مليون برميل يوميا.



وأضاف أن صادرات الشهر الماضي والكميات المصدرة منذ بداية أبريل أعلى من الكميات المقررة أصلاً.