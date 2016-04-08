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النفط يعود لـ40 دولاراً مع تجدد الآمال بالحد من المعروض

المصدر: لندن - رويترز
أحد آبار النفط
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مدعومة بتجدد الآمال بتثبيت مقترح لإنتاج الخام وصدور مؤشرات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة وألمانيا، بما ينعكس إيجابا على نمو الطلب على الوقود.

وقالت مصادر إن إنتاج النفط الروسي قد يتراجع في أبريل، في حين عبر وزير الطاقة الروسي عن أمله بأن تتمكن الدول المنتجة للخام من الاتفاق على تثبيت الإنتاج خلال اجتماع بالعاصمة القطرية الدوحة في وقت لاحق هذا الشهر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.30 دولار إلى 40.73 دولارا للبرميل، فيما جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في عقود شهر أقرب استحقاق، بارتفاع 1.33 دولار عند 38.59 دولارا للبرميل بحلول الساعة 09:54 بتوقيت غرينتش، بزيادة تتجاوز 3% عن سعر الإغلاق السابق.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة هبوطا مفاجئا في مخزونات الخام الأميركية، حيث انخفضت المخزونات في نقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بأكثر من 480 ألف برميل، بسبب إغلاق خط أنابيب كيستون.

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