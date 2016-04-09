النفط يقفز 6% مدعوماً بهبوط المخزونات الأميركية

قفزت أسعار النفط أكثر من 6 بالمئة مسجلة أكبر زيادة أسبوعية في شهر مدعومة بهبوط في مخزونات الخام الأميركية أنعش الآمال بأن تخمة الإمدادات العالمية قد تبدأ بالانحسار.

ولقيت أسعار الخام دعما هذا الأسبوع من إغلاق خط أنابيب كيستون الذي ينقل النفط إلى مركز تسليم عقود الخام الأميركي في كاشينج بولاية اوكلاهوما.

واستمدت السوق دعما أيضا عندما قالت روسيا إن إنتاجها النفطي انخفض بينما يستعد منتجو النفط الرئيسيون للاجتماع في الدوحة في السابع عشر من أبريل نيسان لتجميد الإنتاج.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 2.51 دولار أو 6.37 بالمئة لتسجل عند التسوية 41.94 دولار للبرميل بعد أن تخطت مستوى 42 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت عقود الخام الامريكي 2.46 دولار أو 6.60 بالمئة لتبلغ عند التسوية 39.72 دولار للبرميل.

وينهي الخامان القياسيان الاسبوع على مكاسب بحوالي 8 بالمئة هي أكبر زيادة أسبوعية منذ الاسبوع المنتهي في الرابع من مارس أذار.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الخميس أن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت حوالي خمسة ملايين برميل الاسبوع الماضي في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 3.2 مليون برميل.

وقالت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية ايوم إن شركات الطاقة الامريكية واصلت خفض عدد الحفارات النفطية للاسبوع الثالث على التوالي وهو ما يساهم في دعم العوامل الاساسية للسوق.