أميركا اللاتينية تقدم دعما "خجولا" لتجميد إنتاج النفط

حثّ مصدرو النفط الرئيسيون في أميركا اللاتينية الدول المنتجة سواء الأعضاء أو غير الأعضاء في منظمة أوبك على اتخاذ إجراءات للمساعدة في استقرار أسواق النفط في بيان خجول لا يساند بشكل صريح تجميدا للإنتاج أو يقدم مقترحات أكثر حزما لدعم الاسعار المتدنية.

واجتمعت وفود من الإكوادور وكولومبيا والمكسيك وفنزويلا في كيتو قبل اجتماع في العاصمة القطرية الدوحة في 17 أبريل يأمل مصدرو النفط أن يساعد في تقليل تخمة الإمدادات التي دفعت أسعار النفط العالمية للهبوط بحوالي 60 بالمئة منذ منتصف 2014 .

في بيان صدر عقب الاجتماع قالت الدول الأربع إنها اتفقت على "دعوة منتجي النفط الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك ... لاتخاذ الاجراءات الضرورية لتحقيق الاستقرار في سوق البترول الدولية وتحسين الاسعار بما يعود بالنفع على الدول المنتجة والمستهلكة."

واتفقت الدول الاربع أيضا على إنشاء آلية إقليمية للحوار بشأن احتياطيات النفط والغاز والانتاج والطلب والمخزونات.

واجتماع الإكوادور هو أول إشارة واضحة إلى أن كولومبيا والمكسيك - وهما منتجان خارج أوبك - تشاركان في جهود دعم أسعار النفط وسط تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية.