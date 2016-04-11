غولدمان: اجتماع منتجي النفط قد لا يقود لاتجاه صعودي

قال بنك غولدمان ساكس في تقرير نشر، اليوم الاثنين، إنه من غير المتوقع أن يتمخض اجتماع منتجي النفط في الدوحة في 17 أبريل عن مفاجأة تدفع الأسعار للصعود.

ويشارك في الاجتماع منتجون من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وآخرون من خارجها.

وأضاف البنك أن تجميد الإنتاج عند مستوياته في الآونة الأخيرة لن يعجل بعودة التوازن للسوق، إذ إن مستويات إنتاج أوبك وروسيا في العام الحالي تظل عند متوسطها السنوي المتوقع البالغ 40.5 مليون برميل يوميا.

ويقول غولدمان ساكس إن عودة التوازن للسوق ستتطلب بقاء أسعار النفط منخفضة، متوقعا أن يبلغ سعر النفط في الربع الثاني من العام 35 دولارا للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين لتواصل الاتجاه الصعودي الحاد الذي شهدته في نهاية الأسبوع الماضي إثر انخفاض المخزونات الأميركية وعدد منصات الحفر، كما لقيت الأسعار دعما من توقفات في الإنتاج وآمال بتثبيت المنتجين لمستويات الإنتاج.