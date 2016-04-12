وزير الطاقة الروسي: النفط سيصل إلى 50 دولاراً للبرميل

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع أن تتراوح أسعار النفط في الأسواق العالمية بين 40 و45 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من هذا العام مع احتمال ارتفاعها إلى 50 دولاراً للبرميل بنهاية 2016.

وقال نوفاك إن الاجتماع الذي سيضم منتجين من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها في العاصمة القطرية الدوحة في وقت لاحق من هذا الشهر، قد يساعد في التعجيل بإعادة التوازن لسوق النفط خلال ثلاثة إلى ستة أشهر.

وأضاف أن أسعار النفط قد تصل إلى ما بين 60 و65 دولارا للبرميل في 2017-2018.