طهران: وزير النفط لن يشارك باجتماع تجميد الإنتاج

أعلن ناطق باسم وزارة النفط الإيرانية، الجمعة، أن الوزير بيجان نمدار زنكنه لن يشارك في اجتماع الدوحة لكبار منتجي النفط الأحد والهادف لبحث تجميد الإنتاج.

وقال أكبر نعمة الله "سبق أن أعلنت إيران أنه ليس بإمكانها الانضمام إلى خطة لاستقرار أسعار النفط طالما لم تستعد مستوى الإنتاج والتصدير الذي كان قائما قبل العقوبات" كما أوردت وكالة شانا التابعة للوزارة.

وأوضح أن ممثل إيران في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) حسن كاظم بور اردبيلي سيكون حاضرا في الدوحة.

وأضاف "لكن إيران تدعم جهود دول أوبك وغير الأعضاء في المنظمة لتأمين استقرار السوق ودعم الأسعار"، موضحا أن "ممثل إيران سيزور الدوحة لشرح موقف طهران ودعم الجهود الهادفة لتحسين وضع السوق".

ويجتمع كبار منتجي النفط الأحد في قطر لبحث تجميد الإنتاج من أجل دعم الأسعار. ويأتي ذلك بعد توصل اربع دول نفطية أبرزها السعودية (أكبر منتجي النفط الخام عالميا)، وروسيا (أحد ابرز المنتجين من خارج أوبك)، إلى اتفاق في فبراير لتجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير، بشرط التزام كبار المنتجين الآخرين بالأمر نفسه.

ومنذ دخول الاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى الكبرى حيز التنفيذ في يناير ورفع قسم من العقوبات الدولية، زادت طهران صادراتها بمقدار مليون برميل في اليوم في ديسمبر لتصبح حوالى مليوني برميل في مطلع إبريل بحسب وزير النفط الإيراني.