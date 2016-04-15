مصادر: الغابون تسعى للانضمام مجدداً إلى أوبك

قال مصدران في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن الغابون تريد الانضمام للمنظمة من جديد بعد أكثر من 20 عاما لتصبح ثاني عضو سابق في عام يسعى للعودة إلى أوبك في الوقت الذي تتخذ فيه المنظمة أولى خطواتها منذ سنوات لتعزيز الأسعار.

وإذا عادت الغابون إلى أوبك فستصبح أصغر المنتجين في المنظمة وسترفع عدد أعضائها إلى 14 دولة عقب عودة إندونيسيا العام الماضي بعد مغادرتها في 2008.

وقال أحد المصدرين وهو مندوب لدى أوبك "لقد أرسلوا الطلب إلى أوبك رسميا"، وأحجم مسؤول بقطاع النفط في الغابون عن التعليق.

انضمت الغابون إلى أوبك عام 1975 ثم تركتها في 1995 بسبب رفض المنظمة قبول طلبها بتقليص مساهماتها السنوية لتتماشى مع صغر حجم إنتاجها وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية آنذاك.

وتأتي مساعي الغابون للعودة إلى أوبك في الوقت الذي يحاول فيه أعضاء المنظمة ومنتجون خارجها مثل روسيا تعزيز الأسعار من خلال اتفاق على تثبيت الإنتاج سيتم مناقشته مطلع الأسبوع المقبل في الدوحة. وساهمت هذه المبادرة في بدء تعافي أسعار النفط من أدنى مستوياتها في 12 عاما الذي بلغته في يناير.

وفي عام 2014 تخلت أوبك عن دورها التقليدي في خفض الإمدادات لدعم السوق، وهو ما أدى إلى تسارع هبوط الأسعار بسبب تخمة المعروض.

وتنتج الغابون 200 ألف برميل يوميا من النفط وفقا لوكالة الطاقة الدولية في حين يتراجع الإنتاج. وفي العام الماضي أطلقت الحكومة جولة تراخيص لامتيازات بحرية في مسعى لتعزيز أنشطة التنقيب. والإكوادور هي أصغر منتج في أوبك حاليا إذ تضخ 530 ألف برميل يوميا.

وقال المصدران إن الخطوة التالية ستتمثل في مناقشة وزراء نفط دول أوبك لطلب الغابون. ومن المقرر أن يعقد الوزراء اجتماعهم المقبل في يونيو حزيران. وتنص قواعد أوبك على أن الدولة يجب أن تكون "مصدرا صافيا كبيرا للخام" كي تنال العضوية الكاملة بالمنظمة، غير أن الوزراء تغاضوا عن هذا الشرط في قرارهم بالموافقة على عودة اندونيسيا وهي مستورد صاف للنفط حاليا.