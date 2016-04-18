اليابان لن تسحب منتجات نفطية من احتياطاتها الاستراتيجية

قال مسؤول بارز في وزارة الصناعة اليابانية اليوم الاثنين لرويترز إن بلاده لا تنوي سحب منتجات نفطية من احتياطياتها البترولية الاستراتيجية بعد سلسلة الزلازل التي خلفت أكثر من 40 قتيلا، وأدت إلى تدمير البنية التحتية لجزيرة كيوشو.



وقال المسؤول إن الزلازل لم تؤثر على عمليات تكرير النفط أو الشحن في محطات التكرير وإن لدى المصافي إمدادات كافية من الخام.



وأضاف أن شحنات الوقود والمنتجات الأخرى التي يجري نقلها برا تعطلت بعض الشيء جراء إغلاق الطرق في أجزاء من المناطق التي ضربتها الزلازل.