صادرات النفط السعودية تهبط إلى 7.553 مليون في فبراير

أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين أن صادرات المملكة العربية السعودية من النفط هبطت إلى 7.553 مليون برميل يوميا في فبراير من 7.835 مليون برميل يوميا في يناير.

كما أظهرت البيانات أن معدل الحرق المباشر للخام في المملكة العربية السعودية بلغ 291 ألف برميل يوميا في فبراير في حين بلغ حجم الطلب على المنتجات النفطية في المملكة 2.074 مليون برميل يوميا في الشهر ذاته.

وبحسب البيانات بلغ حجم صادرات المملكة من المنتجات النفطية 1.55 مليون برميل يوميا في فبراير شباط في حين بلغ حجم مخزونات الخام 305.599 مليون برميل. وعالجت مصافي النفط السعودية نحو 2.67 مليون برميل يوميا خلال الشهر.

وتقدم الرياض وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات الصادرات الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشر تلك البيانات على موقعها الإلكتروني.