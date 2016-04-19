الكويت تنتج 1.5 مليون برميل يومياً رغم إضراب العمال

قال المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي الكويتي الشيخ طلال الخالد الصباح اليوم الثلاثاء إن متوسط انتاج النفط الخام وصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا وذلك رغم دخول إضراب عمال النفط يومه الثالث.



ويعتبر هذا المتوسط أعلى بنسبة 36% من أول يوم للإضراب حين وصل الإنتاج إلى 1.1 مليون برميل يوميا مقارنة مع حوالي ثلاثة ملايين برميل قبل الإضراب.



ويهدف الإضراب الذي أعلنته النقابات النفطية للضغط على الحكومة من أجل استثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي الذي تريد الحكومة تنفيذه.



ومشروع البديل الاستراتيجي هو هيكل جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية تريد الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة وترفضه النقابات النفطية وتطالب باستثناء العاملين بالقطاع النفطي منه.



وقال الشيخ طلال في بيان تلقت رويترز نسخة منه إن "شركة نفط الكويت تسارع الخطى لتشغيل مركزي تجميع 21 و24 لاستكمال معدلات الإنتاج الطبيعية من النفط الخام والغاز وأن الشركة تستعين بكفاءات وخبرات للعمل على تشغل مراكز تجميع أخرى."



وقال إن العمليات في شركة البترول الوطنية الكويتية تسير وفق المخطط له تماما إذ يجرى العمل حاليا على تشغيل الجزيرة الصناعية الخاصة بتصدير المشتقات البترولية الى جانب استمرار تحميل ناقلتين من رصيف ميناء الأحمدي بالمنتجات النفطية فضلا عن استعداد الشركة لتحميل ناقلة بزيت الوقود صباح غد.



وأضاف أن شركة البترول الوطنية "تفي الشركة باحتياجات السوق المحلي ومحطات الطاقة من الغاز والبنزين والمنتجات النفطية "



وأوضح أن قطاع التسويق العالمي "لازال يلبي احتياجات العملاء وإنه لم ترد أية تقارير عن وجود أي تأخير أو جدوله لعمليات شحن النفط الخام للتصدير."

وتقول الحكومة الكويتية إنها ستأخذ إجراءات قانونية بحق من تصفهم بالمحرضين على الإضراب الذي يشارك فيه آلاف العمال بسبب إصلاحات مزمعة للقطاع العام تقول النقابات إنها ستضر بأجور العمال، وفقا لوكالة "رويترز".

وفي لقاء خاص لقناة العربية، أبلغ خالد العسعوسي نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة بشركة البترول الوطنية إن الإنتاج يبلغ 1.1 مليون برميل يوميا - دون تغير عن أول أيام الإضراب أمس الأحد - لكنه سيعود إلى مستوياته العادية في الأيام المقبلة.

وقال "لدينا خطط بديلة عديدة - اليوم هناك بعض الموظفين رجعوا إلى أماكنهم في العمل. وهناك شركات زميلة تشارك في زيادة الإنتاج. الوضع مطمئن."

وقبل الإضراب كان إنتاج النفط الكويتي حوالي 2.8 مليون برميل يوميا حسبما تظهره بيانات لرويترز.

وقال العسعوسي "نتوقع زيادة المخزون الخام بشكل كبير جدا خلال الأيام القادمة وعندنا مخزون كاف للتصدير وما عندنا أي تخوف من إيقاف أي شحنة."

وأضاف "مخزون المشتقات البترولية للسوق المحلي يكفينا لمدة شهر كامل."

وكان العسعوسي قال في وقت سابق إن إنتاج مصافي البلاد بين 510 آلاف و520 ألف برميل يوميا دون تغير يذكر عن يوم الأحد لكن انخفاضا من 930 ألف برميل يوميا قبل الإضراب.

ولم تذكر الاتحادات إلى متى سيستمر الإضراب الذي لا يشارك العمال غير الكويتيين فيه.

وقال أعضاء نقابات اتصلت بهم رويترز اليوم إنه لا تطورات جديدة على صعيد الإضراب أو المحادثات مع الحكومة.

وتعهدت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي بالمضي قدما في إجراءات قانونية بحق من وصفتهم بالمحرضين على الإضراب الذي تقول إنه يضر بمصالح البلاد.

ودعا وزير النفط بالوكالة أنس الصالح عمال القطاع للعودة إلى العمل مشددا على أن الإصلاحات لن تمس حقوقهم الأساسية ولا أجورهم أو العلاوات أو المزايا الإضافية.

وقال في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية إن مخزونات المنتجات البترولية تكفي لثلاثين يوما على الأقل.