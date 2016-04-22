النفط يصعد فوق 45 دولارا مع ارتفاع معنويات المستثمرين

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة لتضع عقود الخام الآجلة على مسار تحقيق مكاسب قوية خلال الأسبوع مع انتعاش المعنويات في السوق على الرغم من استمرار التخمة في المعروض.



وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بزيادة 57 سنتا أو ما يعادل 1.28%، عند 45.10 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:32 بتوقيت غرينتش.



وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 62 سنتا أو ما يعادل 1.45%، إلى 43.80 دولار للبرميل.



وزاد خام برنت نحو 4.5%، منذ بداية الأسبوع حتى الآن في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط 8%، مما يضع عقود الخام على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية قوية. وسعر الخام مرتفع بأكثر من الثلثين منذ تسجيل أدنى مستوياته في 2016 خلال الفترة بين يناير وفبراير.



وقال تجار إن المعنويات في سوق السلع الأولية تحسنت على الرغم من تخمة المعروض مع ضخ سيولة من قبل المستثمرين مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.